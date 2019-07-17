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بعد سخط نانسي عجرم في مطار بيروت ... راغب علامة ينشر فيديو من داخل المطار

الثقافة والفن

بعد سخط نانسي عجرم في مطار بيروت ... راغب علامة ينشر فيديو من داخل المطار
إنستغرام
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نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" من مطار بيروت، فسره متابعون أنه أتى عقب الفيديو الذي نشرته نانسي عجرم أبدت فيه غضبها من خدمات المطار.

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ونشر راغب في الفيديو تحت عنوان : "مطار بيروت يتوسع ويتحسن"، وأشاد فيه بالتغييرات التي شهدها المطار والتي تبشر بالخير، وأكد أن لبنان ومطار بيروت بانتظار القادمين إليهما في الموسم السياحي .

و قامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا بنشر فيديو وهي في مطار بيروت، عبرت خلاله عن غضبها الشديد بسبب الوقوف الطويل وسوء التنظيم، خاصة وإنها كانت تحمل طفلتها على كتفها.

المصدر: RT

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