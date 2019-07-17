كروغر يعود "بالرعب" إلى شاشات السينما من جديد!

أعلن المخرج العالمي ، ألكسندر أجا، عن نيته إعادة شخصية فريدي كروغر الشهيرة إلى شاشات السينما عبر فيلم رعب جديد.

وفي إحدى المقابلات الصحفية مؤخرا قال أجا "أود فعلا إحياء شخصيات أفلام الرعب الكلاسيكية القديمة، وخصوصا بعد الخبرة التي اكتسبتها في إعادة إحياء الفيلم الشهير (التلال لها عيون) الذي أخرجه ويس كرافن في سبعينيات القرن الماضي".

وأضاف "أنا مهتم فعلا بإعادة إحياء فيلم الرعب (كابوس في شارع إيلم)، وشخصيته الشهيرة فريدي كروغر، التي أثرت في نفسي كثيرا منذ الطفولة.. هذا عالم كامل من الخيال، وأود استكشافه من جديد".

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وتبعا للتسريبات فإن أجا سيعمل على إنتاج فيلمه الجديد الذي سيعيد مجد شخصية فريدي كروغر مع شركة New Line Cinema العالمية، والتي ستسعى لجعل الفيلم قريبا جدا من أفلام هذه الشخصية الأصلية.

كما من المحتمل أن يشارك في هذا العمل الممثل، روبرت إينغلوند، الذي لعب دور فريدي كروغر في الأفلام القديمة، والممثلة هيذر لانجينكامب.

وفريدي كروغر هو شخصية خيالية ظهرت لأول مرة عام 1984 في أفلام رعب من سلسلة "كابوس في شارع إيلم"، للمخرج ويس كرافن، وكان شخصا مشوها يهاجم الناس في أحلامهم بقفاز مزود بشفرات حادة، ليموتوا بعدها في العالم الحقيقي.

المصدر: لايف. رو