صوّت معنا لتحديد الصورة الفائزة بمسابقة أندريه ستينين الدولية للمصورين الصحفيين الشباب

يستمر موقع مسابقة أندريه ستينين الدولية للصحفيين المصورين الشباب في استقبال التصويت على الصور الفوتوغرافية الفائزة بجائزة أفضل صورة.

وسيظل التصويت متاحا في موقع المسابقة على الإنترنت حتى الساعة 23:59 بتوقيت موسكو يوم 31 يوليو الجاري. بإمكانك المشاركة في التصويت عبر حسابك على "فيسبوك" و"تويتر" و"فكونتاكتي" و"ويبو". وسيعلن الفائز بالتصويت الإلكتروني في 1 أغسطس المقبل، حيث سيحصل صاحب الصورة الأفضل على شبكة الإنترنت على شهادة من المسابقة.

وتعليقا على تحديد الصورة الفائزة على شبكة الإنترنت، علّقت المشرفة على مسابقة أندريه ستينين الدولية للصحفيين المصورين الشباب، ومديرة هيئة المشروعات المرئية في وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، أوكسانا أولينيك، بأن التصويت الإلكتروني قد أصبح من بين التقاليد العريقة للمسابقة، التي تقام للمرة الرابعة، والتي تثبت ارتقاء الذوق العالمي فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، وقدرة المستخدمين العاديين على المشاركة في التحكيم، واختيار الصور الفوتوغرافية التي تروق لهم.

وتابعت أولينيك: "إن التدفق المعلوماتي الحديث هو عالم هائل من الصور المرئية، التي لا تحتاج إلى الترجمة من أجل استيعابها. لذلك اتسعت دائرة المهتمين بتقييم الصور الفوتوغرافية عاما بعد عام في جميع أنحاء العالم، وأصبح المشاهد يتسم بروح أكثر إبداعية في عملية الانتقاء.

حيث لم يعد المتفرج يبحث فقط عن اللوحة الفنية الرائعة، وإنما أصبح اهتمامه يتجاوز ذلك إلى ما وراء هذا العمل الفني من قصة، وحدث. لذلك فإن التصويت عبر الإنترنت يضعنا أمام مقارنة بين ما يراه جمهور الإنترنت من جهة، وبين اختيار لجنة التحكيم المتخصصة من جهة أخرى".

وسوف تنشر نتيجة لجنة التحكيم في سبتمبر، وستعلن نتائج مسابقة أندريه ستينين، وتمنح الجوائز للفائزين في حفل رسمي بالعاصمة الروسية موسكو مطلع الخريف المقبل، وتبدأ حينها الجولة الفنية السنوية حول العالم لمعرض الصور الفوتوغرافية الفائزة في المسابقة، وهو تقليد أصبح متعارفا عليه.

وتحمل المسابقة اسم أندريه ستينين، وهو مصور صحفي روسي شاب، لقي حتفه في عملية قصف بمنطقة النزاع جنوب شرق أوكرانيا، 6 أغسطس 2014. وهي مسابقة سنوية يشارك فيها مصورون صحفيون شباب، تتراوح أعمارهم بين 18 و 33 عاماً.

المصدر: RT