رغم القطيعة.. السعودية تجمع أنغام وأصالة على مسرح واحد

تجتمع المطربتان المصرية أنغام والسورية أصالة نصري، في الباحة بالسعودية لإحياء حفلتين غنائيتين على مسرح واحد، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه، رغم الخلاف بينهما.

ورأت صحيفة "عكاظ" السعودية أن شركة "روتانا" السعودية، راعية الحفلتين، تصر على جمعهما في محفل واحد بكل فاعلية غنائية، لاسيما أنها جمعتهما في أبريل الماضي في الرياض على مسرح الملك فهد بن عبدالعزيز، في خطوة تهدف للصلح بينهما.

ومن المرتقب أن تحيي أنغام الأربعاء حفلتها برفقة الفنان السعودي القدير محمد عبده، بينما ستحيي أصالة حفلتها الخميس برفقة المطرب عبادي الجوهر.

وكان خلاف شديد نشب بين المغنيتين قبل أشهر، عقب زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم (طليق ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة)، ما تسبب بقطع علاقتهما.

المصدر: "عكاظ"