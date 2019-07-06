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فجر السعيد تتمنى أن تستعير الكويت تركي آل الشيخ من السعودية

الثقافة والفن

فجر السعيد تتمنى أن تستعير الكويت تركي آل الشيخ من السعودية
الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد
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أعربت الكاتبة الكويتية فجر السعيد عن حاجة بلادها لشخصية ثرية مثل تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي، وتمنت استعارته من البلد الشقيق، لكن أمنيتها قوبلت بردود فعل حادة جدا.

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وقالت السعيد على "تويتر": "وآنا مندمجة بحفلة عبادي الجوهر فكرت ليش ما نطلب من الأشقاء السعوديين وأعتقد نمون عليهم يعطونا تركي آل الشيخ على سبيل الإعارة أو كمحترف ممكن".

وأضافت: "تدرون شنو أكثر شي عجبني في الخطه اللي وضعها تركي آل الشيخ للترفيه أنه لم يركز في منطقة وحده ورغم أن المملكة العربية شاسعة المساحة ومناطقها بعيده عن بعض إلا أنه وزع المهرجانات توزيع جغرافي ينم بحرفية عالية .. المهرجانات الترويحية في كل أنحاء المملكه جهد جبار يشكرون عليه".

وتفاعل رواد "تويتر" مع هذه التغريدات والتمنيات، فجاءت ردود فعلهم غاضبة وشاجبة، حيث قال أمير حسان مهاجما السعيد: "هلا صار تركي قدوتك في الحياة وصارت الحفلات هي هدفك وقد بلغت من العمر عتيا وأنت تتمنين الحفلات في بلد محافظ. هل تتمنين رؤية بنات الكويت يزاحمون الشباب في الحفلات".

يذكر أن فجر السعيد وقبل تعبيرها عن أمنياتها، شنت هجوما عنيفا على آل الشيخ، بعد إساءته للشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بتشبيهه إياه بـ"القزم".

المصدر: وكالات

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