أعربت الكاتبة الكويتية فجر السعيد عن حاجة بلادها لشخصية ثرية مثل تركي آل الشيخ مستشار الديوان الملكي السعودي، وتمنت استعارته من البلد الشقيق، لكن أمنيتها قوبلت بردود فعل حادة جدا.

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وقالت السعيد على "تويتر": "وآنا مندمجة بحفلة عبادي الجوهر فكرت ليش ما نطلب من الأشقاء السعوديين وأعتقد نمون عليهم يعطونا تركي آل الشيخ على سبيل الإعارة أو كمحترف ممكن".

وآنا مندمجه بحفلة #عبادي_الجوهر فكرت ليش ما نطلب من الأشقاء السعوديين وأعتقد نمون عليهم يعطونا #تركي_ال_الشيخ على سبيل الإعاره أو كمحترف .. ممكن 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 5, 2019

وأضافت: "تدرون شنو أكثر شي عجبني في الخطه اللي وضعها تركي آل الشيخ للترفيه أنه لم يركز في منطقة وحده ورغم أن المملكة العربية شاسعة المساحة ومناطقها بعيده عن بعض إلا أنه وزع المهرجانات توزيع جغرافي ينم بحرفية عالية .. المهرجانات الترويحية في كل أنحاء المملكه جهد جبار يشكرون عليه".

تدرون شنو أكثر شي عجبني في الخطه اللي وضعها #تركي_آل_الشيخ للترفيه أنه لم يركز في منطقه وحده ورغم أن المملكه العربيه ساشعة المساحه ومناطقها بعيده عن بعض الا أنه وزع المهرجانات توزيع جغرافي ينم بحرفيه عاليه .. المهرجانات الترويحيه في كل انحاء المملكه جهد جبار يشكرون عليه — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 5, 2019

وتفاعل رواد "تويتر" مع هذه التغريدات والتمنيات، فجاءت ردود فعلهم غاضبة وشاجبة، حيث قال أمير حسان مهاجما السعيد: "هلا صار تركي قدوتك في الحياة وصارت الحفلات هي هدفك وقد بلغت من العمر عتيا وأنت تتمنين الحفلات في بلد محافظ. هل تتمنين رؤية بنات الكويت يزاحمون الشباب في الحفلات".

يذكر أن فجر السعيد وقبل تعبيرها عن أمنياتها، شنت هجوما عنيفا على آل الشيخ، بعد إساءته للشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي بتشبيهه إياه بـ"القزم".

المصدر: وكالات