غزة.. أغنية فلسطينية جديدة باللغة العبرية للسخرية من إسرائيل..
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طرحت فرقة فلسطينية في غزة أغنية جديدة للتضامن مع المهاجرين الإثيوبين الذين تعرضوا لممارسات عنصرية أدت لقيامهم بما يشبه الثورة ضد عنف الشرطة المفرط ضدهم والتمييز على أساس اللون.
وتنتقد الأغنية، وهي باللغة العبرية، العنصرية الإسرائيلية ضد المهاجرين الأفارقة في إسرائيل وبالتحديد الأثيوبيين.
كما تسخر الأغنية التي أداها الفنان علي نسمان وفرقته من مزاعم الديمقراطية الإسرائيلية.
المصدر: RT
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