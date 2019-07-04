نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو عبر حسابها على "تويتر"، تظهر فيه مع ابنتها الصغرى ليا في مطار بيروت الدولي، حيث بدت صالة الوصول مكتظة وسط فوضى عارمة.

وتعليقا على الأمر، أطلقت نانسي صرخة بوجه ما يحصل في مطار رفيق الحريري الدولي، عبر سلسلة تغريدات دعت فيها أهل السلطة في لبنان إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الصعوبات التي يعاني منها الشعب يوميا.

وسألت نانسي "هل من المقبول أن يكون هناك إهمال بهذا القدر بحق المواطنين اللبنانيين في مطار بلدهم؟.

وإذ لفتت إلى أنها تتكلم بصفتها مواطنة لبنانية وليس كفنانة، قالت "إننا راضون بكل أزماتنا وبكل الأوضاع التي فرضتموها علينا، لكننا لن نقبل أن يصل الأمر إلى أولادنا".

أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟ pic.twitter.com/QLhTa9nOvp — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

وأشارت إلى أنه في كل بلدان العالم تكون هناك استثناءات للمرأة الحامل والطفل الرضيع إلا في لبنان، متسائلة "كيف نشجع السياح على زيارة لبنان في ظل الفوضى وروائح النفايات".

بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟

يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا رحية الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟ — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس. #عيب_عليكن — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ #عيب_عليكنpic.twitter.com/Qw8liPcZMT — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

ومن المعروف أن نانسي عجرم تتجنب دائما الحديث في السياسة، ويعد هذا الموقف الأول لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي تنتقد فيه الوضع في لبنان.

المصدر: RT