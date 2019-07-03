ألوان المسرح الإيراني: من "شاهنامة" والتراجيديا الإغريقية إلى ملفات المهاجرين

يمزج المسرح الإيراني اليوم بشكل متناقض بين التمسك بتقاليد فارس العريقة ما قبل الإسلام من ناحية، والحب للتجارب الجريئة من ناحية أخرى.

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وتتعايش فيه في آن معا عادات "النقّالين" القدماء، والرؤية الخاصة للكلاسيكيات الأوروبية ومشكلات المجتمع الحديث.

التقليد المسرحي الإيراني ليس معروفا لدى الجمهور الواسع في روسيا حتى الآن، لكن كونسروتوار موسكو هو إحدى المؤسسات الحكومية التي تروج لمسرحيات الفنانين الإيرانيين وحفلاتهم الموسيقية.