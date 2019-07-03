ألوان المسرح الإيراني: من "شاهنامة" والتراجيديا الإغريقية إلى ملفات المهاجرين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2pq
يمزج المسرح الإيراني اليوم بشكل متناقض بين التمسك بتقاليد فارس العريقة ما قبل الإسلام من ناحية، والحب للتجارب الجريئة من ناحية أخرى.
وتتعايش فيه في آن معا عادات "النقّالين" القدماء، والرؤية الخاصة للكلاسيكيات الأوروبية ومشكلات المجتمع الحديث.
التقليد المسرحي الإيراني ليس معروفا لدى الجمهور الواسع في روسيا حتى الآن، لكن كونسروتوار موسكو هو إحدى المؤسسات الحكومية التي تروج لمسرحيات الفنانين الإيرانيين وحفلاتهم الموسيقية.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)