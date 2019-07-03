بثياب البحر.. سيلينا غوميز تشعل الإنترنت بتقليدها باميلا أندرسون! (صور)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور مثيرة للممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا غوميز، وهي تقلد حركات باميلا أندرسون نجمة الإثارة في تسعينيات القرن الماضي.

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وحاكت سيلينا غوميز (26 عاما) هيئة باميلا أندرسون ووضعيات التصوير، التي كانت نجمة التسعينيات تتخذها أثناء تصوير الدعايات وبوسترات الترويج لماركات منتجات مختلفة ومنها مجلات المجتمع والفن.

واختارت غوميز ملابس بحر حمراء اللون تبرز مفاتنها، أثناء تصوير دعاية لماركة KRAHS التجارية. ويشبه الزي الأحمر لغوميز ملابس البحر، التي ارتدتها بطلة مسلسل بيواتش، باميلا أندرسون (1989-2001).

وتم التقاط الصور لحظة خروج غوميز من مياه شفافة بمواجهة أشعة الشمس.

المصدر: لايف. رو