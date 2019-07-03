 
مباشر

بالأحمر.. سيلينا غوميز تشعل الإنترنت بتقليدها باميلا أندرسون! (صور)

الثقافة والفن

بالأحمر.. سيلينا غوميز تشعل الإنترنت بتقليدها باميلا أندرسون! (صور)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2m0

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور مثيرة للممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا غوميز، وهي تقلد حركات باميلا أندرسون نجمة الإثارة في تسعينيات القرن الماضي.

إقرأ المزيد
الأطباء يحولون سيلينا غوميز إلى مصحة للأمراض النفسية!
الأطباء يحولون سيلينا غوميز إلى مصحة للأمراض النفسية!

وحاكت سيلينا غوميز (26 عاما) هيئة باميلا أندرسون ووضعيات التصوير، التي كانت نجمة التسعينيات تتخذها أثناء تصوير الدعايات وبوسترات الترويج لماركات منتجات مختلفة ومنها مجلات المجتمع والفن.

واختارت غوميز ملابس بحر حمراء اللون تبرز مفاتنها، أثناء تصوير دعاية لماركة KRAHS التجارية. ويشبه الزي الأحمر لغوميز ملابس البحر، التي ارتدتها بطلة مسلسل بيواتش، باميلا أندرسون (1989-2001).

وتم التقاط الصور لحظة خروج غوميز من مياه شفافة بمواجهة أشعة الشمس.

المصدر: لايف. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا