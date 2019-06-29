الفنان السوري كمال بلان يفوز بجائزة في مسابقة غنيسينا

حصل الفنان السوري، كمال بلان، على الجائزة الثانية في المسابقة العالمية للتلحين والعزف التي أقيمت في معهد يلينا غنيسينا في موسكو.

ونال بلان الجائزة عن فئة التأليف والأداء الموسيقي، كما حصل على جائزة خاصة في مهارة العزف والتكنيك على آلة العود.

ومثل بلان سوريا في المسابقة الموسيقية العالمية، والتي جرت في معهد غنيسينا بالعاصمة الروسية، وتنافس فيها نحو 150 عازفا من كل أنحاء العالم.

وقدم بلان 3 أعمال موسيقية من تأليفه وعزفه، رفقة الفنان الروسي أنطون بوكانوف والمغنية الأوبرالية أولغا آيسينا.

يذكر أن هذه النسخة من المسابقة هي الـ 11، ومكرسة للذكرى الـ 145 لميلاد المؤلفة الموسيقية الروسية يلينا غنيسينا.

المصدر: سانا