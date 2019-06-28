مسابقة "تشايكوفسكي" تشهد توزيع الجوائز على الفائزين

حاز عازف الكمان الروسي ،سيرغي دوغادين الجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مسابقة "تشايكوفسكي "الموسيقية بفئة عازفي الكمان.

ومنح البلجيكي، مارك بوشكوف، الجائزة الثانية وأتى بعدهما عازف الكمان من كوريا الجنوبية، كيم دون هونغ.

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وفائز بفئة عازفي البيانو الفرنسي، ألكسندر كانتوروف. وحاز الروسي ،دميتري شيشكين، والياباني ماو فودزيتو، مناصفة الجائزة الثانية. أما الجائزة الثالثة بتلك الفئة فحازها الروسيان، ألكسندر ميلنيكوف، و،قسطنطين يميليانوف، والأمريكي، كينيت برومبرغ.

وفاز الأمريكي، زلاتومير فانغ" بالجائزة الأولى بفئة الفيولونسيل. ونال الجائزة الثانية عازف البيانو الكولومبي، سانتباغو كانيون فالنسيا. فيما كانت المرتبة الثالثة من نصيب الروسية أناستاسيا كوبيكينا.

أما مسابقة مغنيي الأوبرا فأعلنت نتائجها في بطرسبورغ حيث فازت فيها الروسية، ماريا باراكوفا واليوناني، ألكسندروس ستافراكاكيس.

المصدر: تاس