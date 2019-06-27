مدينة سورية تحول الحافلات العامة لمسارح ومنصات موسيقية (فيديو+صور)

تناقلت وسائل إعلام محلية صورا لباصات النقل الداخلي بمدينة اللاذقية بسوريا وقد تحولت لمنصات لعروض مسرحية وموسيقية وسينمائية، مطلقة تجربة فنية وثقافية، أسمتها احتفالية الباص الثقافي.

فعالية فريدة تحول ركاب الحافلات إلى جمهور في اللاذقية



تجربة يمكن وصفها بأنها فريدة من نوعها تلك التي شهدتها محافظة اللاذقية السورية، إذ فوجئ ركاب "باصات" النقل الداخلي بأنهم تحولوا إلى جمهور مسرح خشبته باص يجوب المدينة.



"جدة التجربة أننا قدمنا عروضاً لجمهور متبدل، الجمهور كان من الركاب الذين يستخدمون الحافلات يوميا"، يقول مخرج الفعالية الناقد ياسر دريباتي، ويوضح: "من هنا في رأيي تنبع أهمية هذا الشكل، هو يورط مزيدا من المشاهدين بمزيد من المشاهدة"

خمس حافلات للنقل الداخلي كانت تجوب المدينة، ثلاث منها قدمت الموسيقا والغناء، وواحدة قدمت عروضا مسرحية، والأخيرة قدمت أفلاما قصيرة من إنتاج المؤسسة العامة للسينما لسينمائيين شباب.

فعالية "الباص الثقافي" أقامها البيت العربي للموسيقا والفنون برعاية وزارة الثقافة، لمناسبة اليوم العالمي للموسيقا، ويقول دريباتي وهو أيضاً مدير البيت (منظمة أهلية): "أردنا عبر هذه الاحتفالية في البيت العربي للموسيقا أن نوسع جغرافية الفنون عموماً: المسرح والموسيقا والغناء الخ.. عبر إيجاد منصات جديدة وخشبات مسرح جديدة"

ويضيف أن "التجربة ليست الأولى، إذ سبقتها تجربة عربة المسرح التي قدمناها عام 2010 ضمن مهرجان "المونودراما" (حوار يؤديه ممثل واحد) ووقتها جابت عربة المسرح شوارع اللاذقية وحدائقها، لتقدم عروضا مسرحية لجمهور ربما يشاهد المسرح للمرة الأولى، وقد أردنا عبر التجربة أن نوسع البحث في المسرح البديل، يتابع دريباتي، بمعنى أن نصنع فرجة في الحدائق والساحات، وفي أي مكان فيه مؤدٍ أو متلقٍ.

ويشير دريباتي إلى أنه لم يشتغل على نصوص جاهزة، و"لم أكن كاتباً، الشباب الممثلون هم الذين كتبوا، وكانت المشهديات المسرحية تجسد طموحات الشباب، آلامهم، وتطرح قضايا حساسة"

ويختم بالقول إن ما شهدته اللذقية اليوم هو "جزء من بحث شخصي في المسرح البديل، والمنصات البديلة، إذ أنه وفي غياب دور المسرح وجمهوره، هناك هاجس مسرحي وثقافي إنساني"





المصدر: دمشق - أسامة يونس