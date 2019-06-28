فين ديزل يبشر عشاق السينما بموسم جديد من "فورساج"

أكد الممثل والمخرج الأمريكي، فين ديزيل، من خلال حسابه على "إنستغرام" خبر إنتاج فيلم جديد من سلسلة أفلام "فورساج" أو Fast & Furious الشهيرة.

وظهر ديزل في الفيديو برفقة الممثلة الشهيرة، ميشيل رودريغز، مؤكدا أن العمل جار على قدم وساق لإنتاج فيلم "فورساج-9" المتوقع إصداره عام 2020.

وتعتبر سلسلة أفلام "فورساج" أو Fast & Furious التي أنتج منها 8 أجزاء حتى الآن من أهم أفلام الحركة والإثارة في العالم، وتحتل كل سنة قائمة أكثر الأفلام من حيث العائدات في شبابيك تذاكر السينما العالمية.

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وتبعا للتسريبات فإن الجزء الذي يتم تصويره حاليا من فورساج" سيكون من إخراج جيمس وان، وسيشارك فيه عدد من أهم نجوم السينما العالمية، وستبنى بعض أحداثه على قصص واقعية.

المصدر: لايف. رو