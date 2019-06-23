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فنانة سعودية ترتدي حجابا عصريا يكشف خصلا من شعرها

الثقافة والفن

فنانة سعودية ترتدي حجابا عصريا يكشف خصلا من شعرها
twitter.com/Joodaziz_
جود عزيز
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وجه عدد من نشطاء مواقع التواصل انتقادات للفنانة السعودية جود عزيز بعد إعلانها قرارها ارتداء حجاب عصري يظهر ضفائر من شعرها.

ونشرت جود مقاطع مصورة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها مرتدية الحجاب من دون أن يغطي كامل شعرها من الأمام، وهذا ما أثار عاصفة من الانتقادات بين متابعيها.

وقالت إحدى متابعاتها إن جود ارتدت الحجاب، كي تزيد عدد معجبيها.

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فيما دعت متابعة أخرى: "الله يثبتها يا رب وإن شاء الله شوي شوي تعدل حجابها أهم شيء تغطي الشعر والرقبة دا هو الحجاب".

هذا وكانت جود عزيز قد قالت إنها اتخذت قرار ارتداء الحجاب الخارجي في ملبسها، بعدما عملت جاهدة على "تحجيب نفسها من الداخل". وأضافت: "ترى الحجاب مو بس طرحة أحطها على راسي".

المصدر: تويتر

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