مطرب لبناني يتعرض لحادث سير مروع في الأردن (صورة)

ذكرت وسائل إعلام أن المطرب اللبناني ربيع الجميل تعرض لحادث سير مروّع خلال جوله كان يقوم بها في الأردن.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن الجميل كان برفقة أشخاص من فريق عمله الفني أثناء وقوع الحادث، مشيرة إلى أن العناية الإلهية حالت دون تعرضهم لإصابات.

خلال جولته في الاردن تعرض المطرب ربيع الجميل لحادث سير والعناية الالهية حالت دون وقوع اصابات جسدية؛ اذ انه كان برفقة اشخاص من فريق عمله الفني؛ ونذكر ان الجميل سيقيم اليوم ظهرا احتفالا في مجمع فيغور سيتي جبيل... الف سلامة للجميع pic.twitter.com/MYwvwlFgUb — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

المصدر: "ليبانون ديبايت"