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رويترز: النتائج الأولية لانتخابات موريتانيا تظهر تقدم مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الغزواني بفارق كبير

مطرب لبناني يتعرض لحادث سير مروع في الأردن (صورة)

الثقافة والفن

مطرب لبناني يتعرض لحادث سير مروع في الأردن (صورة)
Rabihgemayel1
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ذكرت وسائل إعلام أن المطرب اللبناني ربيع الجميل تعرض لحادث سير مروّع خلال جوله كان يقوم بها في الأردن.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن الجميل كان برفقة أشخاص من فريق عمله الفني أثناء وقوع الحادث، مشيرة إلى أن العناية الإلهية حالت دون تعرضهم لإصابات.

المصدر: "ليبانون ديبايت"

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