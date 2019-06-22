هيفاء وهبي تحرج فنانة لبنانية وتنشر محادثتهما

رغم ابتعاد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن الأضواء بسبب مرضها لكن ذلك لم يمنعها من شن هجوم حاد على مواطنتها الفنانة مي حريري.

واشتعلت الأزمة بين الفنانتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مقطع فيديو لمي حريري هاجمت فيه هيفاء بطريقة غير مباشرة قائلة: "بعض الفنانات يموّتن أنفسهن من أجل تعاطف الجمهور". وقلّدت ما قالته هيفاء لمحبيها "الحمدلله اشتقتلكن.. مرسلة قبلاتها على طريقتها.

من جهتها "فضحت" هيفاء، الفنانة مي بنشر صور محادثات بينهما عبر حسابها على "تويتر". حيث يتبيّن من الحوار بينهما أن مي تسألها عن حالتها الصحية وتعبّر لها عن حزنها لمرضها. كما يظهر رد هيفاء التي شكرتها لسؤالها عنها خلال مرضها.

وأرفقت وهبي الصور بالقول: لا أهاب قطع علاقتي بأهل "الهراء". لقد وفرت علي التعامل مع المزيد منهم!

I HAVE NO PROBLEM WITH CUTTING PEOPLE OFF....

LESS BULLSHIT FOR ME TO DEAL WITH

But.. cut it small small small small 🙂🍅 pic.twitter.com/QuSUe3qCZK — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 21, 2019

المصدر: إيلاف

