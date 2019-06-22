صلاح عبد الله يحرج الفنانة شريهان على "تويتر"

أحرج الفنان صلاح عبد الله زميلته الفنان القديرة شريهان بسؤالها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن سبب حذفها له من قائمة أصدقائها على هذا التطبيق.

ووجّه عبد الله سؤالا لشريهان قال فيه: "لأنك غالية عليا قوي حسألك... لغيتي المتابعة ليه يا شيري؟!".

ولأنك غالي عندي أنا جداً وأغلى عندي من غلاوتي أنا عندك وبكتييييييير، وبالرغم من إن سؤالك بجد محرج أو أحرجني أنا وبرضو جداً حرد عليك بمنتهى الصراحة.. قررت من حوالي 6 أو 8 شهور تقليل متابعة السوشيل ميديا والحقيقه إني في طريقي لإغلاقها تماماً وكنت أحتاج لمتابعة إبنتي لولوة لأنها ... https://t.co/v6r0lQZ8yt — Sherihan (@Sherihan) June 21, 2019

من جهتها، أعربت شريهان عن شعورها بالإحراج من سؤال صلاح عبد الله، وأوضحت السبب بتغريدة على "تويتر"، قالت فيها: "ولأنك غالي عندي أنا جدا وأغلى عندي من غلاوتي أنا عندك وبكتير، وبالرغم من إن سؤالك بجد محرج أو أحرجني أنا وبرضه جدا حرد عليك بمنتهى الصراحة، قررت من حوالي 6 أو 8 شهور تقليل متابعة الـ"سوشيل ميديا" والحقيقة أنني في طريقي لإغلاقها تماما وكنت أحتاج لمتابعة ابنتي لؤلؤة".

المصدر: "تويتر"