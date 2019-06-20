الموسيقى لا "البريكست" في قاعة مجلس العموم (فيديو)

بعد نقاشات حامية وجدل غير منقطع بشأن "البريكست"، وما تبع ذلك من أحداث سياسية داخلية، قرر رباعي موسيقي وتري أن يعزف في مجلس العموم بحثا عما يجمع، ولا يفرق.

يتكون الرباعي الموسيقي الوتري من أربع نساء، إحداهن عضو بالبرلمان، ومقدمة برامج تلفزيونية بالقناة الرابعة البريطانية، واثنتين من موظفي البرلمان، وسمح لهن المتحدث باسم المجلس، جون بيركاو، باستخدام القاعة الرئيسية لاجتماع المجلس بعزف جزء من الرباعي الوتري لكلود ديبوسي في سلم صول الصغير داخل القاعة الشهيرة.

Parliamentary string quartet, made up of Labour MP Thangam Debbonaire, councillor Katherine Chibah, Channel 4 News' Cathy Newman, and former general election candidate Emily Benn, performs in the House of Commons pic.twitter.com/NZQ9DpnXps — Press Association (@PA) June 19, 2019

يطلق الرباعي الوتري على نفسه اسم "الآلات التشريعية"، ويتكون من عضو حزب العمل تانغام ديبونير، مقدمة البرامج، كاثي نيومان، المستشارة، كاثرين تشيبا، ومرشحة الانتخابات العامة السابقة، إيميلي بن.

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وتعقيبا على عزف الرباعي في قاعة مجلس العموم، صرحت ديبونير بأن بإمكان الموسيقى أن تشجع على رؤية "وجهات نظر مختلفة" في السياسة، وتابعت: "أن الموسيقى تمنحك نظرة مختلفة عن حياتك، ويعلم الله ما يمكن للسياسة أن تفعله بوجهات النظر المختلفة. كما أن الموسيقى تتمكن من جمع الناس، والتواصل مع الآخرين دون التحدث بنفس اللغة".

من المزمع أن يقيم الرباعي الوتري "الآلات التشريعية" حفلا خيريا في قصر ويستمنستر، 2 يوليو القادم، حيث تقول ديبونير، التي شغلت سابقا منصب وزيرة الثقافة في حكومة الظل إنها تأمل أن تتاح للناس، من خلال الموسيقى، فرصة التفكير فيما يمكن أن ينخرطوا فيه. وتتمنى أن يتحول هذا الرباعي الوتري إلى أوركسترا "تشريعي" في المستقبل.

ووصفت السيدة ديبونير العزف في مجلس العموم بأنه "تجربة خاصة، لقد طلبنا الإذن من رئيس المجلس، وكان علينا أن نراجع مع إدارة الأمن للتأكد من إجراءات السلامة".

المصدر: إندبندنت