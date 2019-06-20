المدير الفني لدار أوبرا "لا سكالا" الإيطالية يخسر منصبه بسبب صفقة مع السعودية!

قرر مجلس إدارة دار أوبرا "لا سكالا" المشهور في ميلانو الإيطالية، عدم تمديد عقد عمل مديرها الفني، ألكسندر بيريرا، بسبب صفقة تمويل مثيرة للجدل أبرمها مع المملكة السعودية.

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وتعرض النمساوي بيريرا البالغ من العمر 71 عاما لانتقادات شديدة داخل إيطاليا في الآونة الأخيرة، بعد أن عرض على السعودية مقعدا في مجلس إدارة إحدى أشهر دور الأوبرا في العالم لقاء "منحة" تقدر بـ 15 مليون يورو.

وأكد عمدة ميلانو ورئيس "لا سكالا"، جوزيبي سالا، أنه ومجلس إدارة دار الأوبرا قررا عدم تمديد العقد مع بيريرا للعام المقبل، واتفقا على من يخلفه في منصب المدير الفني للمسرح المشهور، ومن المتوقع أن يكون مدير دار أوبرا فيينا، الفرنسي دومينيك مير، حسبما نقلته صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم الخميس.

وتسببت صفقة الشراكة المبرمة بين مدير المسرح ووزارة الثقافة السعودية جدلا واسعا في البلاد، في ظل قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية مطلع أكتوبر الماضي، وقد تم إلغاء الصفقة باستثناء بند واحد يتعلق بالتعاون على إقامة مدرسة موسيقية في الرياض.

وتحت ضغوط سياسيين، لا سيما من حزب "الرابطة" الحاكم، وحقوقيين، قررت دار الأوبرا إعادة أكثر من 3 ملايين يورو تلقتها من السعودية.

المصدر: تايمز + وكالات