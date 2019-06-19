متابعة فعاليات اليوم الثاني لمسابقة تشايكوفسكي الموسيقية الدولية

استمعت لجان التحكيم المختلفة في أول يوم من المسابقة، الثلاثاء، لأفرع آلات البيانو والكمان والتشيلو والغناء الأوبرالي إلى 33 متسابقا (8 بيانو، 8 كمان، 8 تشيلو، 9 غناء أوبرالي).

وتتابع اللجان الاستماع اليوم الأربعاء إلى نفس أفرع الآلات بالإضافة إلى مجموعة من المتسابقين في فرع آلات النفخ الخشبية، وهو الفرع الذي أضيف للمرة الأولى في المسابقة الدولية هذا العام، بالإضافة إلى فرع آلات النفخ النحاسية (والذي تبدأ فعالياته يوم 22 يونيو)، وتستمع اللجان اليوم إلى 6 عازفي بيانو، 8 عازفي كمان، 17 مغنية ومغنيا أوبراليا، 16 آلات نفخ خشبية.

وتتابع قناة "ميديتشي تي" نقل أحداث المسابقة على الهواء مباشرة، حيث يمكنكم متابعتها من موسكو:

فعاليات التصفية الأولى في فرع آلة البيانو

فعاليات التصفية الأولى في فرع آلة الكمان

فعاليات التصفية الأولى في فرع آلة التشيلو

فعاليات التصفية الأولى في فرع الغناء الأوبرالي

فعاليات التصفية الأولى في فرع آلات النفخ الخشبية

ويذكر أن عدد المتسابقين في المسابقة هذا العام 228 متسابقا مقسمين على النحو التالي:

25 متسابقا في فرع آلة البيانو

23 متسابقا في فرع آلة الكمان

25 متسابقا في فرع آلة التشيلو

60 متسابقا في فرع الغناء الأوبرالي (30 مغنية، 30 مغنيا)

48 متسابقا في فرع آلات النفخ الخشبية (12 أوبوا، 12 كلارينيت،12 فاجوت، 12 فلوت)

47 متسابقا في فرع آلات النفخ النحاسية (12 كورنو، 12 ترومبون، 14 ترومبيت، 9 توبا)

ويشارك من دول منطقة الشرق الأوسط ثلاثة متسابقين:

إيليا كوهين، عازفة تشيلو (إسرائيل)

سيديخفوروز رازفياسفالي، مغنية أوبرالية (إيران)

بورا ديمير، كورنو (تركيا)

المصدر: RT