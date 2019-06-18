أفلام تكتسح شبابيك التذاكر في دور السينما

تصدر فيلم Men in Black قائمة الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في دور السينما الأمريكية منذ منتصف الشهر الجاري.

وحقق هذا الفيلم الذي أخرجه فيليكس غراي، وشارك في بطولة أدوارد كريس هيمسوورث وريبيكا فيرغسون عائدات وصلت مؤخرا إلى 28.5 مليون دولار.

أما فيلم الرسوم المتحركة The Secret Life of Pets، فتراجع إلى المرتبة الثانية في عائدات شبابيك التذاكر محققا 23.8 مليون دولار.

واحتفظ فيلم Aladdin (علاء الدين) الخيالي بالمركز الثالث، محققا إيرادات بلغت 16.7 مليون دولار.

أما فيلم "عنقاء الظلام" Dark Phoenix فانتقل من المركز الثاني إلى المركز الرابع من حيث الإيرادات، بـ 9 ملايين دولار منذ بداية الأسبوع الجاري.

واحتفظ فيلم Rocketman الذي يروي سيرة المطرب والموسيقي الشهير ألتون جون بالمرتبة الخامسة، محققا إيرادات وصلت إلى 8.8 مليون دولار.

المصدر: وكالات