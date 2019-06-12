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كوريون يؤدون أغنية "إنت معلم" ويحصدون إعجاب الآلاف

الثقافة والفن

كوريون يؤدون أغنية
Reuters MBH/yhh
جمهور أغاني البوب الكوري
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لقي أداء الفرقة الكورية الجنوبية B.I.G لأغنية "إنت معلم" للفنان المغربي سعد المجرد استحسانا كبيرا وردود فعل إيجابية لدى جمهور المستمعين العرب.

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وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أداء أعضاء الفرقة الذين أضافوا لمستهم الخاصة على أغنية لمجرد الأصلية التي حققت نسبة مشاهدات قياسية وأدخلته باب العالمية.

وحاول أعضاء الفرقة جاهدين تقليد اللهجة المغربية، وهو ما أضفى الكثير من الطرافة على نسختهم الخاصة من الأغنية.

يذكر أن الفرقة الكورية أدت في وقت سابق مجموعة من الأغاني لفنانين عرب، منها أغنية "3 دقات" للفنان المصري أبو، إلى جانب أغنية "لا بزاف" للفرقة المغربية "ذي فايف".

وتتألف فرقة B.I.G من 5 شبان وفتاة من العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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