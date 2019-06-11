 
مباشر

وزير الثقافة المصري الأسبق ينشئ مؤسسة للثقافة والفنون

الثقافة والفن

وزير الثقافة المصري الأسبق ينشئ مؤسسة للثقافة والفنون
Facebook
فاروق حسني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lz2w

حصلت المؤسسة التي أنشأها وزير الثقافة المصري الأسبق، فاروق حسني وتحمل اسمه على التصديق الرسمي من وزارة التضامن الاجتماعي، تمهيدا للبدء بممارسة أنشطتها الثقافية والفنية.

وكانت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون قد قامت بالإجراءات الإدارية الخاصة بتسجيل المؤسسة، ومن المنتظر أن تعلن المؤسسة خلال أيام تشكيلها لمجلس الأمناء، وقائمة الأنشطة المتنوعة التي تعتزم المؤسسة ممارستها. كما أنه من المقرر أن تعلن المؤسسة عن موعد حفل تدشينها الرسمي.

وزير الثقافة المصري الأسبق ينشئ مؤسسة للثقافة والفنون
www.youm7.com
شعار مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

واختارت المؤسسة أن يكون مقرها في حي الزمالك، الذي سوف يتضمن المتحف الخاص بالفنان، ويضم العديد من لوحاته، ومقتنياته. واختارت المؤسسة شعارها تيمنا بإحدى لوحات الفنان لبورتريه ذاتي له. 

إقرأ المزيد
ملحن ومطرب سعودي يعتزم إطلاق أول معهد لتدريس الموسيقى بالمملكة
ملحن ومطرب سعودي يعتزم إطلاق أول معهد لتدريس الموسيقى بالمملكة

وسوف تهتم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بشتى فروع الإبداع وجميع مكونات الثقافة وفق مفهوم يؤكد أن الثقافة قادرة على استيعاب كل الممارسات الإبداعية للإنسان، كما أنها قادرة على تنمية إنسانيته، وستكون المؤسسة مستقلة بالكامل ماليا وإداريا، ولن تحيد توجهاتها عن التوجهات الوطنية الثقافية الخالصة، وستسعى لخلق مجال جذاب للشباب، والإسهام في دعم أصحاب الطاقات الإبداعية الخلاقة، والمواهب الأصيلة.

واشتهر حسني، أثناء توليه منصب الوزارة، بحماسه للمشاريع الشبابية المبدعة، وعلى رأسها صالون الشباب للفن التشكيلي، كما قام بتاسيس مركز الإبداع الذي تخرج فيه الكثير من نجوم الجيل الحالي، وأطلق العديد من المهرجانات الثقافية مثل مهرجان الرقص الحديث، المسرح التجريبي، سمبوزيوم أسوان، وغيرها من المشاريع الثقافية التي أحدثت نقلة نوعية في المشهد الثقافي المصري نهاية القرن العشرين، ومطلع الألفية الجديدة.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"الثلج الصيفي" يملأ شوارع روسيا