 
مباشر

زوجة روبرت دي نيرو تطالب بنصف ثروته

الثقافة والفن

زوجة روبرت دي نيرو تطالب بنصف ثروته
ANGELA WEISS / AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyoi

ذكرت تقارير إعلامية أن غريس هايتاور الزوجة الثانية للممثل والمنتج الأمريكي الشهير روبرت دي نيرو، تسعى للاستحواذ على نصف ثروته البالغة نصف مليار دولار بقرار من المحكمة في مانهاتن.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هايتاور التي انفصلت عن دي نيرو في نوفمبر الماضي، كانت وقعت اتفاقية ما قبل الزواج في العام 2004 تحدد حقوقها في امتلاك شقة بقيمة 6 ملايين دولار، و500 ألف دولار نقدا ومليون دولار في النفقة، في حال الطلاق.

إقرأ المزيد
خبر كـ
خبر كـ "الصاعقة" عن حياة روبرت دي نيرو الزوجية!

وقال آلان مانتل،محامي هايتاور، إن بنود الاتفاق تمنحها حق الحصول على نصف ما كسبه النجم دي نيرو البالغ من العمر 75 عاما طيلة مدة زواجهما، بما في ذلك شركاته الـ35.

وكان دي نيرو وهايتاور قد تزوجا عام 1997، لكن دي نيرو تقدم بطلب للطلاق عام 1999 وبعد 5 سنوات قام الزوجان باستئناف علاقتهما الزوجية التي نتج عنها طفلان هما إيلين وهيلين غريس.

المصدر: elfann

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا