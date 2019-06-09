نقلت سيارة إسعاف الممثلة صفاء سلطان إلى المستشفى على نحو طارئ وعاجل يوم أمس بعد تدهور حالتها الصحية بشكل ملحوظ.

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وذكر موقع "الفن"اليوم أنه ومنذ انتهائها من تقديم برنامج "سهار مع ستار" يوم الاثنين الماضي، كانت سلطان تكابر على آلامها ظناً منها أنها ناتجة عن الإرهاق والتعب، فكانت تستعين بالمسكنّات إثر ارتفاع حرارتها وشعورها ببعض الآلام في جسدها.

لكن يوم أمس، لم يكن بمقدور سلطان الوقوف من شدة آلامها في خاصرتها، فتم نقلها إلى المستشفى على الفور، حيث أظهرت الفحوص والتحليلات والصور بالأشعة بعد إعطائها المزيد من الأدوية المسكنة، أنها تعاني من التهابات شديدة الخطورة بسبب جرثومة أصابت إحدى كليتيها.

وصفاء سلطان، ممثلة أردنية مواليد دمشق سوريا عام 1980.نشأت في عائلة من أب أردني وأم سورية وأكملت دراستها ما بين سوريا والأردن.

المصدر:"الفن"