أنغام: "أصالة لم تكن صديقتي وأتمنى أن ألتقي زوجي في الجنة"

أطلقت الفنانة أنغام تصريحات صادمة في برنامج "توأم روحي"، تمنت فيها أن تموت في حضن زوجها أحمد إبرهيم معتبره اقترانها به الحدث الأجمل في حياتها، وأن حبل الود مع أصالة انقطع دون رجعة.

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وقالت: "لم أكن أحلم أو أخطط أن يحصل معي ذلك وأنا في هذه السن ولدت من جديد".

وأشارت إلى أن الموزع الموسيقي أحمد جدد حياتها وولدت معه من جديد وأصبحت سعيدة وتشعر بالأمان الذي كانت تفتقده منذ طفولتها.

وفي رد غير متوقع على سؤال نيشان: "ماذا تقول لله عن أحمد؟" أجابت أنها تحمد الله يوميا على وجوده في حياتها، وقالت: "طلبت من الله وسأبقى أطلب أن أموت في حضنه وأن يدفنني هو وأن أكون زوجته في الجنة".

أما المفاجأة الأكبر خلال الحلقة فكانت عندما قالت إنها تفاجأت من رد فعل المطربة السورية أصالة نصري، على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم وإنها تأكدت من حقيقة مشاعر الأخيرة ناحيتها، لافتة إلى أنها ليس كما تدعي.

وأضافت: "لم نكن أصدقاء، كنا زميلات وكانت تخبرني بأشياء خاصة بها، لكن أنا لم أكن أخبرها بخصوصياتي لأن لدي الأقرب منها لأشاركه خصوصياتي".

وتابعت: "أصالة لديها صيغة مبالغة وكانت تعطي انطباعاً بأننا أخوات، وهذا ليس حقيقياً. نحن زميلات نحترم بعضنا ودخلنا بيوت بعض وأكلنا خبزا وملحا معا، ولكن توجد ادعاءات غير حقيقية. أصالة لا تحبني بالشكل الذي كانت تدّعيه".

وختمت كلامها عن أصالة قائلة: "زواجي لم يكن السبب في خسارة صداقات، لكن حبل الود مع أصالة انقطع نهائيا بلا رجعة، ولا يمكن أن نعود كما في السابق".

المصدر: صحف عربية