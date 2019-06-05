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بريتني سبيرز تغزو الإنترنت برقصتها مع "ثعبان"! (فيديو)

الثقافة والفن

بريتني سبيرز تغزو الإنترنت برقصتها مع
Supplied by PLANET PHOTOS-© PLANET PHOTOS
بريتني سبيرز
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حقق فيديو نشرته المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، في صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نسبة عالية جدا من المشاهدات في أقل من يوم واحد.

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ويصور الفيديو، الذي نشرته سبيرز على حسابها في "إنستغرام"، أداءها لرقصة مع دمية أفعى على أنغام أغنية المطربة بيلي إيليش Bad Guy.

وحصد الفيديو ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة في أقل من يوم واحد بعد النشر.

وكتبت المغنية الأمريكية تحت الفيديو منشورا قالت فيه: "أغنية رائعة! اضطررت إلى مصاحبة الثعبان".

وشعرت المغنية بيلي إيليش بالسعادة، عندما رأت مدى تقدير سبيرز لعملها الفني. ونشرت الفيديو أيضا على حسابها في الإنترنت مع تعليق يقول "رائع".

المصدر: نوفوستي

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