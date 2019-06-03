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قرار نهائي بشأن إيقاف شيرين عن الغناء!

الثقافة والفن

قرار نهائي بشأن إيقاف شيرين عن الغناء!
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شيرين عبد الوهاب
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أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا برفع الإيقاف عن الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد اعتذارها "للشعب المصري وللنقابة".

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وأعلنت النقابة في بيان لها أن القرار صدر بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية، بناء على كتاب خطي من شيرين إلى النقابة تعتذر فيه للشعب المصري والنقابة.

وأوضحت شيرين في اعتذارها أنها لم تكن تقصد أي شيء يفهم منه الإساءة لبلدها مصر.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أوقفت شيرين في 21 مارس الماضي بعد اتهامها بالإساءة للدولة المصرية خلال إحيائها حفلا في البحرين قالت فيه: لو اتكلمت في مصر يحبسوني.

المصدر: صحف مصرية

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