إطلاق المقطع الترويجي للجزء القادم من سلسلة "رامبو"! (فيديو)

كشفت شركة الإنتاج الأمريكية، Lionsgate، عن المقطع الترويجي للجزء القادم والخامس من السلسلة الأسطورية، "رامبو"، التي يؤدي بطولتها النجم العالمي، سيلفيستر ستالون.

ويحمل الجزء القادم اسم، Last Blood، الذي من المقرر إطلاقه في 20 سبتمبر 2019، أي بعد مضي 11 عاما على إطلاق الجزء الرابع من السلسلة الهوليوودية الأسطورية.

وانطلقت سلسلة أفلام "رامبو" أول مرة في شهر أكتوبر من عام 1982، الجزء الأول الذي حمل اسم First Blood، والذي تدور أحداثه في فيتنام، بينما حقق عائدات محلية وعالمية تخطت الـ 172 مليون دولار أمريكي.

وبعد إطلاق الجزء الأول في عام 1982، تلاه الجزء الثاني في 1985، والثالث عام 1988، ومن ثم الرابع في 2008، ما يجعل الفارق بينه وبين الجزء الذي سبقه 20 عاما.

المصدر: Forbes