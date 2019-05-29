عبر الفنان باسم مغنية عن استيائه من الكم الكبير من الآراء السلبية بحق الممثل اللبناني، التي تأتي ضمن حملة مبرمجة ذات أهداف مشبوهة.

وكتب الفنان اللبناني باسم مغنية على مواقع التواصل الاجتماعي رأيه بصراحة مما يحصل على الساحة الفنية وخاصة ما يتعلق بافتعال حرب بين الممثلين السوريين واللبنانين.

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وقال مغنية: "لا أدري من يريد افتعال حرب غير مبررة بين الممثل السوري واللبناني. بصراحة لم استطع أن أضع هذا الكم من الآراء السلبية بحق الممثل اللبناني في إطار "الرأي" فقط. فقد بات واضحا أن هذا الضجيج يأتي ضمن حملة مبرمجة ذات أهداف مشبوهة تتعلق بمصالح وحروب غير نظيفة وراء الكواليس، ولا علاقة للممثلين بها".

كما ندد مغنية بالأخبار الكاذبة، التي تتحدث عن مشاكل بين الممثلين بقوله: "لا تفتعلوا مشاكل غير موجودة بين الممثلين. الساحة تتسع للجميع ولا سيما الممثلين السوريين الأعزاء.

وعبر مغنية عن فخره بكل نجم عربي ومعزته الخاصة لدمشق ومن فيها من كتاب وفنانين ومخرجين، وأنه شارك في أعمال درامية سورية منذ بداياته الفنية.

المصدر: صحف لبنانية





