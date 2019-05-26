أعلنت قناة "القاهرة والناس" أنها ستعرض حلقة جديدة من برنامج "شيخ الحارة" مساء الأحد، رغم أن ذلك يتعارض مع قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف البرنامج لمدة شهر.

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ونشب خلاف كبير بين فضائية "القاهرة والناس" والإعلامية ومقدمة برنامج "شيخ الحارة"، بسمة وهبة، قدمت على إثره استقالتها من القناة، بسبب حلقتها مع ياسمين الخطيب، التي ذكرت فيها الأخيرة أسماء عدة شخصيات عامة.

كما أعلنت نقابة الإعلاميين، إيقاف بسمة وهبة، بناء على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، مشيرة إلى أنها خالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وواجه برنامج "شيخ الحارة، الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس، العديد من الشكاوى، وخاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت إساءات للأفارقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية