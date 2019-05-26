فيلم "الطفيلي" للمخرج الكوري الجنوبي يفوز بسعفة "كان" الذهبية

اختتم مهرجان "كان" السينمائي أمس السبت فعالياته في دورته الثانية والسبعين، بفوز فيلم "parasite" (الطفيلي) للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون- هو، بجائزة السعفة الذهبية.

وحصل فيلم "صورة الفتاة على النار" من إخراج الفرنسية سيلين سكيما، على جائزة أفضل سيناريو، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلمي "البؤساء" لكاتب السيناريو والممثل والمخرج الفرنسي لادج لي، و"بوكارو" للمخرجين البرازيليين كليبير ميندونزا فيلو، وجوليانو دورنيليس.

وكانت الجائزة الكبرى من نصيب فيلم "أتلانتيك" للمخرجة الفرنسية ماتي ديوب، وجائزة أفضل إخراج للمخرجين الفرنسيين الأخوين جان بيار داردين، ولوك داردين على فيلمهما "أحمد الصغير".

وحصلت الممثلة البريطانية إميلي بيتشام على جائزة أفضل ممثلة على دورها في فيلم "ليتل جو"، والممثل الأسباني أنطونيو بانديراس على جائزة أفضل ممثل لدوره في فيلم "دواور إي غلوريا".

ويعد مهرجان "كان"، أهم المهرجانات السينمائية في العالم، ويعود تأسيسه لعام 1946، ويقام في مايو من كل عام بمدينة "كان" الفرنسية.

المصدر: وكالات