وزارة الإعلام السورية تصدر بيانا حول مسلسل "دقيقة صمت"

أصدرت وزارة الإعلام السورية بيانا بخصوص الموافقة على نص مسلسل "دقيقة صمت" متهمة القائمين عليه بـ"السرقة والاحتيال".

وقالت الوزارة إن "المسلسل حصل كغيره من الأعمال على موافقة مشروطة للنص قبل البدء بتصويره"، تتضمن أن "لجنة القراءة غير مسؤولة عن كل ما يمكن ترميزه أو إسقاطه لاحقا خلال تنفيذ هذا العمل".

وأكدت أن الموافقة "تحمل أصحاب العمل والقائمين عليه مسؤولية إظهار تصرفات المسؤولين الفاسدين الذين تحدث عنهم النص بوصفه سلوكا فرديا وشخصيا لا يمثلون فيه مهمة المؤسسات التي ينتمون إليها، وإنما تشكل هذه التصرفات وهؤلاء الأفراد عدوا للدولة الوطنية ومؤسساتها كافة".

وأضافت الوزارة أن الشركة لم تلتزم بالموافقة الشروط في سياق المسلسل، وبإعادة العمل المصور للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لعرضه على لجان المشاهدة للتأكد من الالتزام بالملاحظات التي وضعت عندما تم الحصول على موافقة النص المبدئية.

واتهمت الشركة المنتجة بالسرقة والاحتيال، قائلة إن "الشركة هربت المادة المنتجة من أراضي الجمهورية العربية السورية وعرضتها على قنوات عربية الأمر الذي يعتبر سرقة واحتيالا موصوفين وخرقا سافرا للأنظمة النافذة والآليات المتبعة في عملية الإنتاج والتسويق الدرامي".

وقال: "نتيجة ذلك راسلت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في وقت سابق الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الموجبة".

وأشارت الوزارة إلى أن "النص المقدم أصولا إلى الهيئة يتضمن تغيرا جذريا بمجريات الأحداث خلال الثلث الأخير من العمل".

وختمت الوزارة بالقول إنه "وبعد التدقيق والمتابعة مع الجهات المختصة"، تبين لها أن مؤلف المسلسل، الذي أشارت إليه بكلمة، المدعو سامر رضوان، "مطلوب للقضاء بدعوى شخصية من السيد (م.ع) بتهمة الخطف والسرقة وليس كما يحاول الترويج بأنه مطلوب لأسباب فكرية". حسب بيان الوزارة

المصدر: RT