عاتب المطرب السوري جورج وسوف، مواطنته أصالة نصري، لانتقادها الجيش السوري، داعيا إياها للاعتذار من الشعب السوري إذا ما كانت لديها الرغبة في العودة إلى البلاد.

وقال وسوف بمقابلة في برنامج "عايشة شو"، عبر شاشة "النهار" المصرية: "أصالة فنانة وبتغني حلو وبنت بلدي سوريا، وبفرح لما تكون ناجحة، وعندما أخبروني أنها ستعود إلى وطنها سوريا أنا فرحت، ولن يرفضها أحد، لكن اللي غلطت معهم المفروض تعتذر لهم".

إقرأ المزيد

وأضاف: "المفروض تعتذر من شعبها ومن الجيش.. ويارب يحمي سوريا وكل بلد عربي من الحروب والدم والذبح والظلم".

وكانت أصالة قد اتخذت موقفا مناهضا من السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد بعد عام 2011.

المصدر: النهار المصرية