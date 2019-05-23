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فريدا كاهلو: رسامة استطاعت تحويل معاناتها إلى لوحات بارزة

الثقافة والفن

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دخلت الفنانة المكسيكية فـريدا كاهلو تاريخ الفن المكسيكي والعالمي بأعمالها الصارخة والجريئة، التي وثقت فيها حياتها الطافحة بالآلام والمآسي والتقلبات والصدمات.

أثر إبداع هذه الفنانة المبدعة في رسامين كثيرين، وأصبحت إيقونة موضة لمصممي الأزياء، ورمزا للمرأة القوية المستقلة لكثير من النساء.

ولعل من أشهر الأقوال التي كتبتها الرسامة في سيرتها الذاتية: "ما حاجتي إلى قدميّ ما دمت أملك أجنحة لأطير؟"

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