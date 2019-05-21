3 جوائز فضية لـ RT، و"تعلم الروسية مع ناستيا" يحصل على البرونزية في مسابقة دولية للفيديو والتلفزيون

أعلنت جوائز الدورة الـ 40 من مسابقة "Telly Awards" للفيديو والتلفزيون، اليوم الثلاثاء، حيث حصلت RT على 3 جوائز فضية وجائزة برونزية.

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وحصل البرنامج التلفزيوني "مسارات وآثار وألغاز" من RT الإسبانية على الجائزة الفضية في فئة البرامج العامة للتلفزيون، فرع التاريخ، كما حصل البرنامج التلفزيوني "ما هي أول دولة في العالم تقنن الإجهاض" من RT الإسبانية أيضا على الجائزة الفضية في فئة البرامج العامة أونلاين، فرع اللياقة البدنية والصحة العامة. وفاز الفيلم الوثائقي "حيث ماتت الطفولة" من RT الإنجليزية بالجائزة الفضية عن فئة البرامج العامة للتلفزيون، فرع الجوائز الفردية.

كما حصدت RT العربية الجائزة البرونزية عن برنامج "تعلم الروسية مع ناستيا" الذي تقدمه المذيعة، أناستاسيا سفيب، من القسم العربي، وهو البرنامج الذي لاقى صدى واسعا وشهرة في الوطن العربي، وحظي بتغطية واسعة أثناء كأس العالم المقام في روسيا العام الماضي، حيث ساعد البرنامج الكثير من السائحين العرب في التعرّف على الكلمات الأساسية التي يمكن أن يحتاجونها أثناء تواجدهم في كأس العالم بروسيا. وبلغ عدد المشاهدات في الفترة الممتدة من مايو إلى يوليو 2018، أكثر من 3 ملايين مشاهدة على موقع "فيسبوك".

المصدر: RT