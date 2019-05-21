رقم قياسي.. الكشف عن أعداد مشاهدي الجزء الثامن من "صراع العروش"

أكدت صحيفة أمريكية بارزة أن أعداد متابعي الجزء الأخير من "صراع العروش" قد قارب العشرين مليون شخص داخل الولايات المتحدة.

وشاهد الجزء الثامن والأخير من السلسلة الهوليوودية، 19.3 مليون شخص، والرقم قياسي غير مسبوق في تاريخ "صراع العروش" وكذلك في تاريخ الشركة المنتجة "HBO"، بحسب صحيفة "Hollywood Reporter".

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الجزء السابع من السلسلة قد شاهده 18.4 مليون شخص في الولايات المتحدة، في حين يجري عرض الجزء الثامن حاليا، في أكثر من 150 دولة في العالم.

وفي إطار ما سبق، أكدت "HBO" أن إحصاء المشاهدين ليس بالعملية السهلة في عديد من دول العالم، ما يجعل مهمة إحصاء المشاهدين العالميين مستحيلة.

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اقتبست أحداث الأجزاء الأولى من "صراع العروش" من الرواية العالمية، "أغنية الجليد والنار"، للكاتب جورج مارتن، في حين تعاون في كتابة الجزء الأخير، ديفيد بينيوف وديبي فايس.

ومن المقرر أن يختتم الجزء الثامن والأخير في 26 مايو الجاري، من السلسلة التلفزيونية الأكثر شعبية حول العالم، والتي انطلقت أول مرة عام 2011، بينما تخطت قيمة علامتها التجارية المليار دولار أمريكي.

المصدر: RT