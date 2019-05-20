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"خط ساخن" يوصل سلاف فواخرجي إلى المستشفى! (صور)

الثقافة والفن

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سلاف فواخرجي
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نقلت النجمة السورية سلاف فواخرجي إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، إثر تعرضها لإصابة خلال تصويرها مشاهد من مسلسل "خط ساخن".

وتعرضت الممثلة فواخرجي لإصابة في يدها اليسرى خلال تصوير مشهد "حركي" أصرت على أدائه بنفسها، كي يكون أكثر صدقا، دون الاستعانة بـ "الدوبلير".

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و قد تم تخريج الفنانة فواخرجي من المستشفى بعد أن تلقت الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وأشارت الممثلة السورية إلى أنها ستستأنف تصوير مشاهدها في المسلسل مباشرة، خاصة وأنه يعرض في رمضان الجاري.

وتجسد سلاف فواخرجي شخصية عليا، المرأة المكافحة التي تصل بأفعالها الطيبة إلى تحقيق ما تسعى إليه. ويشارك في بطولة مسلسل "خط ساخن" النجم المصري الكبير حسين فهمي والفنانون نضال شافعي وصلاح عبدالله وسميرة عبد العزيز.

المصدر: صحف عربية

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