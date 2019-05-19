رصدت اللجنة التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المعنية بالرقابة على الدراما التلفزيونية بمصر، نحو ألف مخالفة في الأسبوع الأول من شهر رمضان.

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وتضمن تقرير اللجنة تقييما للأعمال الدرامية التي عرضت في الأسبوع الأول من شهر رمضان، عبر عدد من القنوات المحلية.

وأشار إلى رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلا، أبرزها إيحاءات جنسية، وألفاظ مبتذلة، ومشاهد عنف، وعدم احترام القانون، وأخرى لا تحترم الهوية المصرية والعربية، ومخالفات تشوه صورة المرأة.

وحصل مسلسلا "حكايتي"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، و"طلقة حظ"، بطولة الفنان مصطفى خاطر، على لقب أفضل عملين خاليين من المخالفات، بينما تذيل مسلسل "هوجان" القائمة، وهو من بطولة محمد عادل إمام.

1- هوجان "166 مخالفة". 2-الواد سيد الشحات "135 مخالفة". 3-مسلسل مملكة الغجر "105 مخالفات". 4-مسلسل قابيل "89 مخالفة". 5-مسلسل حدوتة مرة "67 مخالفة". 6-مسلسل "شقة فيصل" 64 مخالفة. 7-مسلسل زي الشمس "62 مخالفة".

8-مسلسل فكرة بمليون جنيه "42 مخالفة". 9- ابن أصول "34 مخالفة". 10-ولد الغلابة "31 مخالفة". 11-لمس أكتاف "29 مخالفة". 12-زلزال "22 مخالفة". 13-البرنسيسة بيسة "22 مخالفة".

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14-مسلسل الزوجة 18 "20 مخالفة". 15-مسلسل سوبر ميرو"18 مخالفة". 16-مسلسل بركة "18 مخالفة". 17-مسلسل بدل الحدوتة 3 "14 مخالفة". 18-مسلسل لآخر نفس "10 مخالفات".

وتواجه اللجنة التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منذ تشكيلها نهاية 2017، انتقادات واتهاما بـ"فرض الوصاية على الفن والإبداع"، مقابل آراء مؤيدة لوضع معايير وضوابط للدراما التلفزيونية.

المصدر: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام