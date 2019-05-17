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وفاة أشهر المصممين المعماريين للقرن 20 عن 102 سنة!

الثقافة والفن

وفاة أشهر المصممين المعماريين للقرن 20 عن 102 سنة!
visualrian.ru-Наталья Селиверстова
متحف اللوفر
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توفي  المهندس المعماري الشهير آي إم بي أكثر المعماريين شهرة وعطاء في القرن العشرين عن عمر ناهز 102 سنة.

وأكد نجل المعماري تشين تشونج بي لصحيفة نيويورك تايمز أن إيوه مينغ بي توفي ليلة الخميس. ومن أهم أعمال المعماري الشهير ترميم وتجديد متحف اللوفر في باريس والصالة الفخرية لمشاهير موسيقى الروك آند رول في كليفلاند.

وهاجر إيوه مينغ بي، وهو ابن مصرفي بارز في الصين، من وطنه عام 1935 وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودرس فيها الهندسة المعمارية.

وعمل بداية في التدريس ثم في الحكومة الأمريكية وانتقل للعمل لصالح أحد المطورين العقاريين في نيويورك قبل أن يؤسس شركته الخاصة عام 1955.

وتميزت تصاميم المعماري الشهير بدقة هندسية فائقة وحس فني تجريدي يراعي الضوء في كل التفاصيل. كما أنه جمع في أعماله بين الحجارة والصلب والزجاج كما فعل في متحف اللوفر.

واشتهر إيوه مينغ بي في إدخال ودمج أهرامات زجاجية في مجموعة كبيرة من مشاريعه. وحصل على الجنسية الأمريكية عام 1955 وتزوج من إيلين لو في عام 1942 وقد وافاها الأجل عام 2014 وله منها أربعة أبناء.

المصدر: رويترز

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