الفاشينيستا الكويتية تدافع عن إحياء المطربة نجوى كرم حفل إعلان جنس جنينها
ردت الفاشينيستا الكويتية المعروفة بالدكتورة خلود على هجوم بعض الوسائل الإعلامية اللبنانية عليها لدعوتها الفنانة نجوى كرم التي لها ثقلها وتاريخها الفني لإحياء حفل إعلان جنس جنينها.
وحلّت الفاشينستا الكويتية خلود ضيفا على برنامج "الرحلة 15" الذي يقدّمه صالح راشد، وتطرق الحديث إلى الجدل الذي أثارته حفلة ليلة رأس السنة التي أقامتها للإعلان عن جنس جنينها وأحيتها الفنانة اللبنانية المعروفة نجوى كرم.
وردّت خلود على الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها من بعض الوسائل الإعلامية اللبنانية التي اعتبرت أن "نجوى كرم فنانة لها ثقلها وتاريخها الفني وقد أحيت أضخم الحفلات والمهرجانات، فكيف تغني في حفلة إعلان جنس مولود!".
وأضافت أن نجوى فنانة كبيرة ولكن وظيفتها الغناء في نهاية المطاف، وقد كان الحفل مدفوع الأجر، وأخذت كرم أجرها كاملا، وتابعت: "قدّرناها واستقبلناها بكل حبّ وحطيناها بعينينا".
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#نجوى_كرم كل شي مدفوع لها! #The_Plane | الرحله 15 مع دكتورة #خلود والمتوجهه الى #السعودية #الأردن #المغرب @dr_kholodiii #كابتن #صالح_الراشد @solo_alrashed على خطوط #قناة_atv @atvkw تاريخ الرحلة الجمعة 12-4-2019 تردد 📡Nillesat 11555 V 5/6 اشترك وفعل خاصية التنبية لتشاهد الحلقات الكاملة على حسابنا في يوتيوب atvkuwait البرنامج فكرة الكاتبه مريم القلاف @qalafiya اعداد عبدالحميد_السبكي @abdelhamedelsobky بروديوسر المنتج الفني كارول_عادل @carol.adel اخراج محمد عز @director_mohamed_ezz اشراف عام #احمد_الفضلي @a_alfadli11 #طب_وتخير #الكويت #رمضان #مسلسلات #فن #حلقة #تجميل #نايت
ورفضت خلود بداية الكشف عن قيمة الأجر الذي تقاضته كرم منها، مكتفية بالقول إن "أجرها عال جدا ولكنها تستحقّه"، لكنها عادت وكشفت أنها دفعت لها أكثر من 40 ألف دينار كويتي أي ما يعادل 130 ألف دولار أمريكي تقريبا بدل إحيائها الحفل لليلة واحدة.
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صالح وهقها بأجر الفنانة نجوى كرم #The_Plane | الرحله 15 مع دكتورة #خلود والمتوجهه الى #السعودية #الأردن #المغرب @dr_kholodiii #كابتن #صالح_الراشد @solo_alrashed على خطوط #قناة_atv @atvkw تاريخ الرحلة الجمعة 12-4-2019 تردد 📡Nillesat 11555 V 5/6 اشترك وفعل خاصية التنبية لتشاهد الحلقات الكاملة على حسابنا في يوتيوب atvkuwait البرنامج فكرة الكاتبه مريم القلاف @qalafiya اعداد عبدالحميد_السبكي @abdelhamedelsobky بروديوسر المنتج الفني كارول_عادل @carol.adel اخراج محمد عز @director_mohamed_ezz اشراف عام #احمد_الفضلي @a_alfadli11 #طب_وتخير #الكويت #رمضان #مسلسلات #فن #حلقة #تجميل #نايت
بعد ما تمّ إلغاء مهرجان الفجيرة في ليلة رأس السنة لعدة مطربين من بينهم اسمنا، قرّرنا الإحتفال باستقبال السنة الجديدة مع أصدقائنا في الكويت.#نجوى_كرمpic.twitter.com/U3a89jUWrA— Najwa Karam (@najwakaram) January 2, 2019
وكانت كرم ردّت على الانتقادات التي واجهتها لإحياء حفل "تحديد جنس الجنين" تزامنا مع ليلة رأس السنة، بالقول إن إحياءها حفل الدكتورة خلود لم يكن سوى "استقبال للعام الجديد مع أصدقاء".
يذكر أن الفاشينيستا وزوجها أمين لديهما خلود الصغيرة قبل أن ينضم إليها التوائم الثلاثة وعلى وقع أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة "ليا" التي أهدتها لمولودتها أطلّت خلود وزوجها وتوائمها الثلاثة وابنتها خلود الصغيرة على أصدقائها.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي