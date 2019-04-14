ديانا حداد تنبري لمساعدة سميرة توفيق بالفيديو على تكذيب خبر وفاتها

انبرت الفنانة ديانا حداد إلى مساعدة المطربة سميرة توفيق على طريقتها في تكذيب خبر وفاة الأخيرة، رغم نفي الفنانة القديرة سميرة توفيق خبر وفاتها بنفسها.

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وعبّرت الفنانة القديرة سميرة توفيق عن حزنها الشديد للشائعات الأخيرة التي تحدّثت عن وفاتها، وقالت: "حزنتُ كثيراً، لكنني سأستمر بمشاركة جمهوري المحبّ تفاصيل نشاطاتي، أنا بقوة الله موجودة وهو من يقرر متى تحين ساعتي، ولكن ما هي إفادتهم من خبر موتي؟".

ومع ذلك لا تزال القلوب الحاقدة مصرّة على الإساءة إلى تاريخ حسناء البادية والاستمرار بنشر خبر الوفاة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع جمهور توفيق إلى القلق مجدداً بعدما لم يتنبّه إلى تكذيبها الخبر.

وسعت الفنانة ديانا حداد من جانبها اليوم الأحد، إلى تكذيب الخبر على طريقتها، ونشرت مقطع فيديو وصل إلى عدد من الإعلاميين أشارت عبره إلى أنها اتصلت شخصياً بتوفيق واطمأنت إلى صحتها، مستغربة تسريب هذه النوعية من الأخبار المؤذية للفنان نفسه وأهله ومحبيه.

وقالت: "أشفق على مروّجي هذه الشائعات، أشفق عليهم وأتمنى أن يهديهم الله، لا أعلم ما الغرض من التعرّض لمشاعر إنسان والتسبب بأذيته، ما يهمّ أن الفنانة القديرة سميرة توفيق بصحّة وسلامة، وتطمئن جمهورها".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي