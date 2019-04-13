مصورة روسية تحصد جائزة مرموقة في مسابقة "World Press Photo"

حازت المصورة الروسية، ديانا ماركوسيان، جائزة أفضل صورة عن فئة "مشاكل الحاضر" في مسابقة "World Press Photo" العالمية هذا العام.

وتظهر في الصورة الفائزة فتاة تدعى "بورا"، تبلغ من العمر 15 عاما، وهي تتجول في أحد شوارع العاصمة الكوبية هافانا، راكبة سيارة مكشوفة، ومرتدية فستانا ورديا مميزا يشبه فستان العرائس.

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والتقطت ماركوسيان هذه الصورة أثناء احتفال سكان هافانا بعيد ميلاد الفتاة الـ 15، والتي كانت قد أصيبت قبل بضع سنوات بورم خبيث في المخ، وأكد الأطباء أنها لن تعيش حتى تبلغ الـ 13 من العمر.

instagram.com/jbmoorephoto

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أما الجائزة الرئيسة لـ "World Press Photo"، فذهبت هذا العام للمصور الأمريكي، جون مور، عن صورة التقطها لأحد عناصر حرس الحدود الأمريكيين أثناء تفتيشه لامرأة من الهندوراس، وبجانبها طفلتها التي تبكي من الخوف.

المصدر: إزفيستيا