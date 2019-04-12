نشر الصورة الترويجية الرسمية لمسلسل "الهيبة: الحصاد" (صورة)

كشفت شركة "صباح إخوان" المنتجة لمسلسل "الهيبة"، عن الصورة الترويجية الرئيسة للعمل الرمضاني القادم، والذي يحمل اسم "الهيبة: الحصاد".

ويظهر في الصورة الترويجية جميع النجوم المشاركين في العمل، وفي مقدمتهم، تيم حسن، سيرين عبد النور، ومنى واصف، ومن ثم يليهم كل من: جوزيف بو نصار وعبده شاهين وروزينا لاذقاني وأويس مخللاتي، وغيرهم.

كما قام نجوم العمل بنشر الصورة الترويجية على حساباتهم الشخصية كذلك، في إعلان جماعي عن الجهوزية التامة للجزء الثالث من مسلسل "الهيبة"، من إخراج سامر البرقاوي وتأليف باسم السلكا.

المصدر: إنستغرام