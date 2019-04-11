العين الإماراتية تطلق منصة سينمائية جديدة

تستعد مدينة العين الإماراتية لإحياء الدورة الأولى من مهرجانها السينمائي، الذي سيعقد تحت شعار "سينما المستقبل".

وستبدأ فعاليات المهرجان، في 30 أبريل الجاري، لتستمر حتى الثالث من مايو المقبل، وتشهد عددا من العروض الفنية والمسابقات التي ستتنافس خلالها أفلام عربية وأجنبية على عدة جوائز، سيبلغ إجمالي قيمتها المادية نحو 91 ألف دولار.

وستتوزع الجوائز على عدة فئات من المسابقات التي سيشهدها المهرجان هي: مسابقة "الصقر الإماراتي" المخصصة للمخرجين الإماراتيين، ومسابقة "الصقر لأفلام زايد"، المخصصة للأفلام التسجيلية، ومسابقة "الصقر الخليجي"، لصناع السينما من دول مجلس التعاون الخليجي، ومسابقة "الصقر للفيلم العربي والأجنبي"، المخصصة للمخرجين المقيمين داخل الإمارات من مختلف الجنسيات، والتي سيشارك فيها 13 فيلما لصناع أفلام من الهند والولايات المتحدة وسوريا والأردن وإيران ولبنان وبريطانيا والعراق، بالإضافة إلى مسابقة "الصقر للفيلم المدرسي".

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وقال مدير عام المهرجان، عامر سالمين المري: "فكرة مهرجان العين السينمائي راودتنا منذ عام ونصف تقريبا، لكن العمل الفعلي بدأ قبل 12 شهرا.. فبعد تقلص المنصات السينمائية في دولة الإمارات والخليج عامة، رأينا أن الوقت قد حان للإعلان عن مهرجان جديد سيكون به منصة للجيل الجديد من الشباب".

وأضاف أن "مهرجان العين السينمائي سيكون بوابة للإماراتيين والعرب والعالميين للحضور وعرض أفلامهم والتعرف على هذه المدينة السياحية الجميلة".

المصدر: رويترز