نظرة روسية جديدة إلى تحليق العالم الأندلسي عباس بن فرناس

أطلقت النظارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا ومفتي موسكو إلدار علاء الدين مشروعا جديدا هو مسرحية "المبدع" عن العالم الأندلسي عباس بن فرناس،

الذي قام بأول تحليق في تاريخ الإنسانية بأجنحة صناعية.

هذه المسرحية تثير أسئلة كثيرة، ومنها مكان الإبداع في حياة المسلم، والعلاقات المعقدة بين الدين والفن، والتناسب بين التمسك بالتقليد من ناحية، والسعي إلى التقدم من ناحية أخرى.

مسرحية "المبدع" أخرجها المخرج الروسي مراد غاتسالوف، المعروف بمسرحياته الطليعية ومشروعات "آرت هاوس" المعقدة. وقد أثارت المسرحية جدلا كبيرا لدى الجمهور، الذي انقسم إلى فريقين: الأول غادر الصالة في حالة من الارتباك من دون أن يفهم مغزى المسرحية، والآخر أعجبته كثيرا. أما نحن، فتلقينا ردود أفعال غير مسبوقة إزاء هذه المسرحية، سواء أكانت فائقة الإيجابية أو سلبية شديدة في آن معا...