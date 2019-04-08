كشف رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، النقاب عن أغنية الفنان المصري عمرو دياب الجديدة المقرر طرحها اليوم الاثنين بعنوان "مقدرش على النسيان".

ونشر آل الشيخ أمس الأحد صورتين على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، واحدة لعمرو دياب وعليها اسم الأغنية، والأخرى أثناء التحضير للأغنية في وجود الملحن المصري الشهير عمرو مصطفى، معلقا بكلمة "وأخيرا".

وفي وقت سابق، أعلن عمرو دياب في حسابه الرسمي على تطبيق "انستغرام"، عن استعداده لإحياء حفل غنائي ثالث في السعودية، في مدينة جدة يوم 12 أبريل المقبل.

وكان "الهضبة" قد أقام حفله الأول في السعودية في ديسمبر 2018، وأحيا حفلا ثانيا بالمملكة في مدينة الدمام يوم 22 مارس الماضي.

المصدر: RT