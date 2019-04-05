إليسا تطلق فيديو ترويجيا لأغنيتها المصورة القادمة (فيديو)

أطلقت الفنانة اللبنانية، إليسا، مقطعا ترويجيا جديدا، استعدادا لطرح أغنيتها المصورة القادمة، "كرهني".

وعلى ما يبدو، فإن إليسا انتهت مؤخرا من تصوير "فيديو كليب" للأغنية، التي حازت على تفاعل وإعجاب كبيرين منذ طرحها ضمن ألبوم الفنانة الأخير، "إلى كل اللي بيحبوني".

وتخرج الأغنية المصورة، إنجي جمال، بينما نشرت إليسا، يوم الجمعة 5 أبريل الجاري، مقطع فيديو ترويجيا للأغنية عبر حسابها الرسمي على يوتيوب.

وحظي الفيديو الترويجي بتفاعل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في حين حقق عشرات آلاف المشاهدات خلال ساعات على إطلاقه.

المصدر: يوتيوب