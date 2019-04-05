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تضارب الأنباء حول انسحاب كاريس بشار من "دقيقة صمت"

الثقافة والفن

تضارب الأنباء حول انسحاب كاريس بشار من
You-Tube: Sma Al Fan Production International
النجمة السورية، كاريس بشار
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انتشرت تفسيرات وأخبار متضاربة حول الأسباب الكامنة وراء انسحاب النجمة السورية، كاريس بشار، من المسلسل الرمضاني القادم، "دقيقة صمت"، من بطولة عابد فهد وستيفاني صليبا.

ونسبت تصريحات لبشار حول استبعادها بشكل مفاجئ على الرغم من تصويرها كافة المشاهد في المسلسل، بينما تتحدث أخبار أخرى عن قرار اتخذته شركة الإنتاج لاستبدالها بالنجمة السورية، رنا شميس.

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وفي السياق نفسه، تحدثت تقارير لبنانية محلية عن كون الخلاف بين شركة الإنتاج، "الصباح"، والنجمة السورية قد حصل لـ "سبب مادي" يخص أجر التعاقد.

وبالرغم مما سبق، رجحت معظم المصادر أن تكون النجمة السورية هي التي انسحبت طواعية من المسلسل، نظرا لضيق الوقت، إذ تشارك بتصوير مسلسلين آخرين لرمضان 2019، هما: "سلاسل ذهب" و"مسافة أمان".

المصدر: وكالات

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